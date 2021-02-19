В Адыгее смягчены «коронавирусные» ограничительные меры

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подписал указ о смягчении ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба правительства республики. Снятие ряда ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе.

По данным правительства республики, с сегодняшнего дня разрешено проведение культурно-массовых мероприятий с условием 50-процентной наполняемости помещений. Это не касается банкетов и танцевальных площадок, которые все еще находятся под запретом. В организациях общепита введен ряд послаблений: дистанция между столиками дистанция уменьшена, снимаются ограничения с фуд-кортов. Также отменяется часть ограничений по наполняемости общественного транспорта. При этом масочный режим и социальная дистанция (расстояние между людьми – 1 метр) в Адыгее сохраняются.

Анна Перова, Краснодар