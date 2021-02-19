Движение автомобилей по Крымскому мосту на Кубань возобновлено

Со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края через Крымский мост, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю. Движение в направлении Крыма пока закрыто, так как автодорога «Таврида» еще не расчищена от снега.

Движение через Крымский мост было закрыто в пятницу в 6 часов утра из-за сложных погодных условии в Республике Крым, где ночью прошли сильные снегопады. Автомобили, направлявшиеся из Краснодарского края в Крым, остановились на трассах и парковках, для водителей и пассажиров организованы пункты обогрева и горячее питание. Всего в регионе непогоду пережидают около 480 машин.

Анна Перова, Краснодар