Земельные участки кубанской финансовой компании «Реальность» продаются за 77 млн рублей

53 земельных участка в Анапском районе, принадлежащие обанкротившейся финансовой компании «Реальность» продаются за 77,5 млн руб., сообщает в ЕФРСБ организатор торгов ООО «Траст Корпорейшн».

На торги выставлены два лота. В первый, стоимостью 41,2 млн руб., входят 53 земельных участка (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для размещения промышленных объектов), находящихся в залоге у Игоря Налеткина. Второй лот – два участка такой же категории. Указано, что в отношении этих земель «Управлением федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства» вынесено распоряжение об изъятии. Они также находятся в залоге у Игоря Налеткина. Общая площадь участков – почти 100 тыс. кв. м (примерно 1/10 от площади Анапского района).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ФК “Реальность”» зарегистрирована в Краснодаре в 2009 году, основной вид деятельности - предоставление займов и прочих видов кредита. Уставный капитал – 15,5 млн руб., им владеют Иван, Мария и София Корота и Алла и Георгий Васильевы. В 2019 году выручка компании составила 2,3 млн руб., чистый убыток – 97 млн руб.

По данным картотеки Арбитражного суда Краснодарского края, ФК «Реальность» была признана банкротом в августе 2020 года по заявлению Игоря Налеткина, которому задолжала 77 млн руб.

Виктория Колганова