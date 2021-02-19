В Ростове возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих, упавших с автовышки

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти двух рабочих, которые упали с автокрана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 18 февраля водитель Камаза на мосту на пр-кте Стачки допустил столкновение с автокраном на базе автомобиля Газ-3307, в люльке которого находились двое рабочих 26 и 28 лет. В результате ДТП мужчины упали на железнодорожные пути. Один из рабочих погиб на месте, а второй — в больнице.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, надзорное ведомство начало проверку федерального законодательства. «Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом», — говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева