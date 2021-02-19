Осужденный за неуплату налогов Вадим Варшавский просит освободить его по болезни

Как стало известно “Ъ-Юг”, Ростовский областной суд постановил направить заявление осужденного экс-депутата Госдумы РФ и предпринимателя Вадима Варшавского о его освобождении в связи с болезнью в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на сайте суда. Таким образом, областной суд по жалобе защиты Вадима Варшавского отменил постановление Октябрьского райсуда от 23 декабря о передаче его заявления в Тверской районный суд города Москвы.

Вадим Варшавский был осужден на три с половиной года лишения свободы за неуплату налогов в декабре 2019 года. По версии обвинения, в 2014–2015 годах он, являясь генеральным директором Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), дал главному бухгалтеру предприятия указание внести в налоговую декларацию недостоверные данные, в результате чего государство недополучило 497 млн руб.

Согласно судебным документам, Октябрьский райсуд однажды уже рассматривал заявление о его освобождении по болезни, что предусмотрено ст. 397 УПК РФ. В обоснование защита экс-депутата указала, что он не может отбывать наказание в исправительной колонии без оказания специальной медицинской помощи в связи с наличием тяжелой болезни. В заявлении отмечалось, что, согласно заключению медицинской комиссии, Вадиму Варшавскому поставлен диагноз, заболевание по которому входит в пункт №43 перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания (тяжелые сердечные болезни — “Ъ-Юг”).

Однако, в сентябре 2020 года суд отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении. После этого защита обратилась с апелляционной жалобой в Ростовский областной суд, который вернул дело на повторное рассмотрение. Вместо этого Октябрьский райсуд 23 декабря вынес постановление о смене подсудности с разбирательством в Тверском районном суде города Москвы.

С 2005 по 2011 год Вадим Варшавский был депутатом Государственной думы, входил в комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Он был основателем и фактическим владельцем РЭМЗ. Предприятие было запущено в 2007 году. Мощности завода позволяют производить 730 тыс. т стальной заготовки и 530 тыс. т сортового металла в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2014 года РЭМЗ получил более 4 млрд руб. чистой прибыли, но все последующие годы завод имел миллиардные убытки. В 2017 году на предприятии ввели процедуру наблюдения, по ее итогам в реестр требований кредиторов было заявлено почти 11 млрд руб. В 2019 году РЭМЗ признали банкротом с открытием конкурсного производства.

В марте прошлого года завод был выкуплен с торгов за 6,5 млрд руб. структурами ГК «Новоросметал».

Вадим Водолазов