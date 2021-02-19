Мигранту из Киргизии дали семь лет за подготовку теракта в Москве

Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии Таланта Онурова к семи годам лишения свободы за подготовку теракта в Москве и пропаганду терроризма в интернете. Кроме того, его на четыре года лишили права заниматься «деятельностью, связанной с администрированием сайтов». Онурова называют сторонником радикального ислама.

Установлено, что 2019 году Онуров приехал из Киргизии и на протяжении месяца искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики и выбирал место, чтобы устроить в Москве теракт.

«Кроме того, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Онуров пропагандировал терроризм путем размещения материалов, направленных на формирование у просматривающих лиц идеологии терроризма»,— говорится на сайте московской прокуратуры.

Онурова осудили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Приговор еще не вступил в силу, указала Генпрокуратура.