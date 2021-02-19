«Газпром» выделит около 41 млрд рублей на аэропорт Левашово

ООО «Газпром инвест» заключает контракт на выполнение строительных и пуско-наладочных работ в рамках проекта «Аэропортовый комплекс на аэродроме Левашово». Об этом сообщает «Интерфакс».

Общая стоимость работ составляет 40,839 млрд рублей. Работы будет выполнять единственный поставщик. Срок выполнения работ установлен на ноябрь 2024 года.

«Левашово будет использоваться не только для нужд ПАО «Газпром», но и для бизнес-авиации других крупных организаций нашей страны, гражданской авиации. Мощности будущего аэропорта позволят это осуществить», — комментировал еще осенью данный проект директор «Газпром гражданское строительство» Антон Троянов.

“Ъ-СПб” писал о начале подготовки к строительству в мае прошлого года.