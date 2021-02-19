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Фото: Александр Потапов / Коммерсантъ

В Самарской области врачи и фельдшеры получат выплаты за трудоустройство в селах

В 2021 году в Самарской области в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» запланированы выплаты 65 врачам и 28 фельдшерам, сообщает правительство региона. 

«Трудоустроившись в районные больницы и поликлиники, фельдшеры, начиная с 2020 года, получают 500 или 750 млн руб., доктора – 1 млн или 1,5 млн. Сумма выплат зависит от удаленности территории от областного центра»,— сказано в сообщении. 

Как пишут областные власти, по программе «Земский докрор», к примеру, в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу трудоустроились девять врачей: невролог, онколог, офтальмолог, травматолог-ортопед, врач по паллиативной медицинской помощи, два участковых педиатра и стоматолог-хирург. 

Сабрина Самедова


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