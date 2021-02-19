Инвестиции в воронежский АПК в 2020 году снизились до 35 млрд рублей

Объем инвестиций в аграрную сферу Воронежской области в 2020 году, по предварительным данным, составил 35 млрд руб. при 49 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщили в областном департаменте аграрной политики.

Снижение в департаменте объяснили рекордным показателем предыдущего периода, близким пределом насыщения в свиноводстве (регион стал четвертым по производству свинины в стране и третьим по поголовью), а также желанием игроков молочного рынка сосредоточиться на оптимизации бизнес-процессов. Кроме того, региональные власти смещают акцент с создания масштабной сырьевой базы на развитие переработки. На настроения инвесторов отчасти повлияла и пандемия коронавируса.

В 2021 году в Воронежской области ожидается реализация 29 инвестпроектов в АПК. Они в 2021-2023 годах должны принести региону 78 млрд руб. инвестиций и более 5 тыс. рабочих мест, рассчитывают в департаменте.

Олег Мухин