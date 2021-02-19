Росавиация не подтвердила скорое возобновление чартеров на курорты Египта

Росавиация не подтвердила сообщения СМИ о том, что в конце февраля возобновятся чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта»,— сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на главу Министерства гражданской авиации Египта Ашраф Новейр, что Москва и Каир достигли соглашения о возобновлении чартерного сообщения между Россией и курортами страны. Позднее представитель министерства заявил, что точная дата возобновления полетов остается неопределенной.

Чартерное сообщение между Россией и курортами Египта прекратилось в 2015 году, после авиакатастрофы самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», исполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх—Санкт-Петербург. В результате крушения над Синайским полуостровом погибли 224 человека. ФСБ России классифицировала катастрофу как террористический акт. В марте 2020 года апелляционный суд Каира отклонил требование семей россиян, в котором они настаивали на рассмотрении происшествия как теракта.

Подробнее о возможном возобновлении полетов — в материале “Ъ” «Египет ждет россиян весной».