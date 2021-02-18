Египет сообщил о договоренности с Россией о возобновлении чартеров на курорты

Москва и Каир достигли соглашения о возобновлении чартерного сообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады в марте, сообщил Reuters глава Министерства гражданской авиации Египта Ашраф Новейр. Позднее представитель министерства уточнил ТАСС, что точная дата возобновления полетов остается неопределенной.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета»,— сообщил ТАСС представитель министерства гражданской авиации Египта.

Господин Новейр сообщил Reuters, что российская авиакомпания Nordwind подала заявление на начало полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 28 марта. Подтверждения этой информации от Nordwind или российских властей на момент публикации не было.

Чартерное сообщение между Россией и курортами Египта прекратилось в 2015 году, после авиакатастрофы самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», исполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх—Санкт-Петербург. В результате крушения над Синайским полуостровом погибли 224 человека. ФСБ России классифицировала катастрофу как террористический акт. В марте 2020 года апелляционный суд Каира отклонил требование семей россиян, в котором они настаивали на рассмотрении происшествия как теракта.

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