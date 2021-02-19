В Кемеровской области вынесли приговор врачу, бравшему взятки за оформления инвалидности

В Кузбассе суд рассмотрел дело врача-терапевта одного из медучреждений Прокопьевска, которую обвинили в том, что она оформляла фиктивные документы для инвалидности. Медика признали виновной в 11 эпизодах взяток (ст. 290 УК РФ) и приговорили к штрафу в размере 3,1 млн руб., сообщили у управлении Следственного комитета по Кемеровской области.

По версии следствия, с марта 2017-го по февраль 2018 года врач-терапевт входила в состав комиссии медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Вместе с руководителем бюро МСЭ врач за взятки оформляла документы для установления и продления инвалидности гражданам, не имеющим для этого показаний.

В общей сложности, как установило разбирательство, она получила более 50 тыс. руб.

Дело же в отношении руководителя бюро МСЭ суд рассмотрел еще в октябре 2019 года. За взятки (ст. 290 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ) ей назначили восемь с половиной лет колонии с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Илья Николаев