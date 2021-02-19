В Засечном Пензенской области открыли новую детскую поликлинику

В Пензенской области в микрорайоне «Город Спутник» села Засечного открылся новый корпус детского поликлинического отделения ГБУЗ «Пензенская районная больница». Об этом сообщили в правительстве региона.

Строительство учреждения началось зимой 2020 года. Общая стоимость проекта —366 млн руб., из них на оборудование направили 82,5 млн руб. Четырехэтажная поликлиника рассчитана на 500 посещений в день.

В здании расположены педиатрическое отделение, отдельный инфекционный блок, кабинет неотложной помощи, кабинеты врачей узких специальностей, физиотерапевтическое отделение, эндоскопическое отделение, дневной стационар на 15 коек, кабинеты УЗИ-диагностики, ЭКГ и ЭЭГ-диагностики, пункт забора биологических материалов, рентгенкабинет.

Мария Шахрай