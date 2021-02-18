Путин продлил срок госслужбы заместителям главы МИД Богданову и Грушко

Сроки государственной службы заместителей министра иностранных дел России Михаила Богданова и Александра Грушко продлены еще на один год. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год»,— указано в распоряжении.

Предельный возраст государственной службы на гражданских постах установлен на уровне 65 лет, однако руководителям высшей группы должностей его могут продлевать вплоть до 70 лет. Чиновникам уже продлевали сроки государственной службы. 2 марта Михаилу Богданову исполнится 69 лет. Александру Грушко 25 апреля будет 66 лет.