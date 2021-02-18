Фитнес-клубы восстанавливают форму

После долгосрочного спада из-за пандемии коронавируса с начала января в Удмуртии наметилась тенденция роста потребления фитнес-услуг. Продажа клубных карт за январь 2021 оказалась 15-20% выше, чем в конце прошлого года. Вместе с тем, потребители стали проявлять осторожность в покупке долгосрочных абонементов, большинство приобретает месячные карты. Представители фитнес-сообщества Ижевска с осторожным оптимизмом прогнозируют пусть и затяжное, но восстановление отрасли.

Падение спроса на рынке фитнес-услуг в Ижевске, начавшееся весной 2020 года, остановилось только с улучшением эпидемиологической ситуации. Если в августе-сентябре спад оценивался в среднем до 40%, то к концу года этот показатель уменьшился до 25-30%, рассказали “Ъ-Удмуртия” участники рынка.

По данным Удмуртстата, падение в сфере услуг физической культуры и спорта по итогам 2020 года составило 23,1% по сравнению с 2019-м.

За первый же месяц 2021 года трафик в спорт-клубах вырос на 10-15%. Управляющий клубом Real Fit Рамиль Шафигуллин отмечает, что увеличение продаж в январе напрямую связано с проведением акций, направленных на повышение спроса на услуги клуба. «В связи с тем, что в осенний период количество продаж было ниже запланированного, мы подготовились к началу года, разработав специальные предложения для клиентов. По итогам проведенной акции, мы получили прирост в 10%»,— заявляет представитель клуба.

Подход клиентов к покупке абонементов изменился. В настоящее время потребители предпочитают приобретать краткосрочные программы. По мнению старшего менеджера фитнес-клуба «Скала» Марии Жуйковой, это связано с определенной неуверенностью клиентов в дальнейшем развитии эпидемиологической ситуации.

«Стали хуже идти годовые абонементы, делаем акцент на более короткие периоды времени. Определенный процент людей пока не планируют приобретение длительных абонементов в связи с тем, что переживают о дальнейшей ситуации, вдруг снова всех закроют»,— рассказала менеджер «Скалы».

По заявлению участников рынка, по итогам года фитнес-клубам удалось удержать от 70 до 80% клиентов.

После открытия клубов в июне 2020 года по окончании локдауна, в несколько более выгодном положении оказались клубы, ориентированные на персональные тренировки. Исходя из направления предоставляемых услуг, они не столкнулись с проблемой ограничения трафика из-за требований к нормативам площади на одного посетителя, отметил господин Шафигуллин. «У нас нет системы абонементов, нет большой пропускной способности. Основная часть клиентов занимается по индивидуальной программе или в мини-группах. Поэтому выполнить требования, предъявленные после карантина, о нормативе площади на одного человека, трудностей не представило»,— отмечает управляющий клубом Real Fit.

Также в лучшей ситуации оказались фитнес-центры с широким спектром услуг, что позволяет диверсифицировать риски. «Мы за 15 лет бесконечной череды кризисов и растущей конкуренции выжили исключительно за счет того, что являемся многопрофильным центром. Помимо спортивно-оздоровительных услуг, представлен центр косметологии и коррекции фигуры, а также салон красоты»,— комментирует директор фитнес-центра Alteos Александрина Арзамасова.

Фитнес-центры Ижевска получили меры государственной поддержки в виде единовременных выплат и уменьшения налоговой ставки. Указанные меры участники рынка оценивают позитивно, но считают, что этого недостаточно, чтобы поддержать отрасль. По словам Марии Жуйковой, государственная поддержка была важна именно в период закрытия фитнес-клубов, когда не было ясности по дальнейшему ходу событий и никто не знал даже примерных дат открытия фитнес-индустрии. Однако в настоящее время никаких мер государственной поддержки спортклубам не оказывается. «В данный момент, для нас имела бы значение хотя бы какая-то компенсация или выплата для приобретения дезинфицирующих средств, масок и иных средств, необходимых для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований»,— пояснила госпожа Жуйкова.

Александрина Арзамасцева отмечает, что увеличение налога на имущество исходя из кадастровой стоимости ставит под вопрос целесообразность продолжения деятельности по оказанию спортивно-оздоровительный услуг. «Спортивные залы, раздевалки и душевые занимают большие площади, а рентабельность фитнес-услуг намного ниже по сравнению со многими другими видами бизнеса»,— говорит эксперт.

По мнению Марии Жуйковой, выйти на докарантинный уровень они планируют к осени 2021 года. «Если в течение весны и лета не будет каких-либо ухудшений эпидемиологической обстановки в стране и новых ограничительных мер, надеемся, что к осеннему сезону 2021 получится восстановить докарантинный уровень, с запасом 5-10%, так как какая-то часть людей все равно будет бояться посещать зал либо в связи с финансовой ситуацией фитнес будет не так доступен»,— рассчитывает она.

Евгения Головкова