ЖК «Панорамы залива» обещают сдать в апреле

Жилой комплекс «Панорамы залива» планируется сдать в апреле. Объект является проблемным, сроки ввода комплекса переносили несколько раз.

Как заявил на Совещании в Смольном генеральный директор компании- застройщика - ЗАО «Трест-102» Михаил Аверченков, в настоящее время ЖК готов на 95%. На площадке завершены работы по строительству надземной части, устройству инженерных сетей. Внутренняя отделка и устройство входных групп находятся на стадии завершения. При этом компании необходимо погасить имеющейся задолженности перед поставщиками электроэнергии, воды и тепла, получить справки о выполнении ТУ. Заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский поручил застройщику решить все вопросы к 10 апреля, чтобы объект был сдан к середине месяца.

«Дом должен быть сдан в середине апреля, с тем, чтобы люди могли получить ключи от своего жилья уже этим летом», — добавил заместитель председателя комитета по строительству.

Напомним, что строительство ЖК «Панорамы залива» началось в 2008 году. Ранее комплекс назывался «Екатерингоф».