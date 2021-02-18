Криптовалюты привели майнеров в РФ

Россия становится одной из главных мировых площадок для майнинга. Пока биткойн, а вместе с ним и прочие криптовалюты ставят очередные ценовые рекорды, инвесторы со всего мира перевозят свое оборудование в Иркутскую область и Бурятию. Их привлекает дешевая электроэнергия и подходящий климат. В последнее время количество заказов на перевоз майнинговых мощностей, как выяснил “Ъ FM”, выросло в разы. Впрочем, по мнению экспертов, превращению России в центр майнинга мешает недостаток площадок для размещения. Каковы перспективы российского рынка майнинга? И есть ли у обычного человека шанс добыть себе биткойн? Выяснял Григорий Колганов.

За последние полгода курс биткойна вырос на 350%, недавно он пробивал отметку в $52 тыс. за монету. На этом фоне, как выяснил “Ъ FM”, инвесторы со всего мира решили взять в аренду майнинговое оборудование в России или переместить сюда уже имеющиеся мощности. Аппаратуру везут из США, Европы, Китая, Африки и Латинской Америки. Почему?

Во-первых, чтобы майнить биткойн, нужно очень много электричества. Британские ученые как-то подсчитали, что год мировой добычи криптовалют тратит столько энергии, сколько все электрочайники Великобритании будут использовать 27 лет. В России электричество дешевое, цена привлекает мировых инвесторов. Но есть и другие факторы, отмечает сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис: «На майнинг влияет еще общая температура. Майнинговые мощности выделяют огромное количество тепла, и, чем холоднее регион, тем меньшее количество кондиционеров, вентиляторов и так далее необходимо задействовать. Появилось в России огромное количество майнинг-отелей, то есть возможность разместить дата-центр для серверов, и создавалось оно как раз в 2017-2018 годах. Тогда они не были востребованы для майнинга, потому что курс очень сильно упал, а сейчас вновь актуальны».

Как признаются собеседники “Ъ FM”, оборудование в Россию перевозят в основном крупные компании или, как их называют, институциональные инвесторы. Эпоха, когда майнить мог кто угодно и где угодно, ушла. Дело в том, что биткойнов не бесконечное количество.

Всего их будет 21 млн, и почти 19 млн монет уже выпущено. Чем меньше остается биткойнов, тем меньше может намайнить каждый подключенный к системе компьютер.

Поэтому обычному человеку уже поздно выходить на цифровой клондайк, рассказал представитель оператора дата-центров BitRiver Роман Забуга: «От стоимости биткойна зависит стоимость оборудования. Порог входа на этот рынок сейчас — от $150-200 тыс. Физические лица крайне редко могут себе позволить купить достаточный объем оборудования, чтобы на нем зарабатывать хоть какие-то деньги. Институциональным инвесторам войти на этот рынок не то что с десятком, а с сотнями единиц оборудования гораздо проще, чем “физикам” наскрести хотя бы на несколько десятков».

Однако у российских дата-центров есть проблема: спрос на их услуги куда выше предложения. В России не хватает площадок для размещения, да и с вычислительными мощностями, чтобы сдавать их в аренду, тоже тяжело — на рынке дефицит. К примеру, компания BitRiver недавно закупила 14 фур оборудования для майнинга и все равно не сможет обслужить примерно половину поступивших им заявок. Их придется уступить конкурентам, продолжает Роман Забуга: «Общий объем заявок — порядка 1 ГВт вычислительных мощностей, огромная совокупная мощность. В Республике Бурятия мы строим дополнительный дата-центр. По плану мы должны построиться к концу лета и ввести дополнительно 100 МВт электромощностей. Кроме того, у нас строится дата-центр недалеко от Красноярска. Если получится все, то 0,5 ГВт мы, в принципе, можем осилить. Вторые 0,5 ГВт уйдут в Казахстан и, возможно, Киргизию».

Но и увеличивать количество дата-центров — это дело рискованное, признаются специалисты. Сейчас повышенный спрос приносит российским компаниям сверхприбыль. Но ведь цена биткойна может в любой момент пойти вниз, и интерес к майнингу снова упадет. Суперкоррекция курса криптовалют уже случалась, и тогда оборудование в России осталось бесхозным. Если ситуация повторится, новое применение увеличенным мощностям найти не выйдет, рассуждает гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «Эти мощности должны быть близки к существующей IT-инфраструктуре, чего, наверное, не будет.

Дешевое электричество, подходящие климатические условия — это все не в мегаполисах находится.

Или пришлось бы предположить, что для альтернативного использования этого оборудования у его владельцев есть какие-то готовые контракты, что тоже пока не имеет места. То есть начать с майнеров и в чистом поле заполучить новых клиентов, мне кажется, будет очень большой удачей».

И все равно пока индустрия смотрит на перспективы рынка оптимистично. По оценкам собеседников “Ъ FM”, еще минимум пять-семь лет майнинг биткойна будет прибыльным, а дата-центры востребованными.

Ульяна Миненкова