Биткойн стремится к новым рекордам

14 февраля курс биткойна превысил $49 тыс. Это максимум за его историю. Во многом подорожанию криптовалюты поспособствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее $1,5 млрд. Более того, компания Илона Маска сообщила, что вскоре покупатели ее продукции смогут расплачиваться за товар биткойнами.

Как отмечают аналитики рынка, цена главной мировой криптовалюты продолжит расти. Некоторые эксперты прогнозируют, что уже в ближайшие дни курс монеты может превысить $50 тыс. Такая оценка кажется вполне адекватной, считает председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям Александр Бутманов. И это, по его мнению, далеко не предел.

«Скорее всего, к 26 марта, (а это довольно серьезная дата, потому что есть разные небиржевые контракты, которые к этому времени истекают), курс будет выше $50 тыс., и, может быть, даже выше $55 тыс.

Все может измениться, финансовые рынки и биткойн, в частности, — это не статичная субстанция.

Но если смотреть на горизонт месяц-два, то прямо сейчас он составляет 70%. Это очень много для финансовых рынков. Мы будем побивать исторический максимум, а как только он побивается, динамика автоматически проталкивает актив, и он приобретает некую инерцию, и в течение ближайших двух месяцев мы можем легко увидеть рост на 10% – 12% – 20% от текущих уровней.

В то же время тут есть интересный момент: если Илона Маска не заставят сейчас дать заднюю, то в больших корпорациях начнется адаптация криптовалюты, и может быть все, что угодно. Если мы в течение ближайших двух месяцев увидим $55 тыс. и увидим, что Илон Маск не дал заднюю, как когда-то Марк Цукерберг, то мы увидим опять глобальный максимум, и в этом случае, честно говоря, и $100 тыс., и $200 тыс. не кажутся недосягаемой величиной. Страшно представить, что я это говорю, но сейчас обстоятельства таковы, как есть», — отметил Александр Бутманов.

Также на днях стало известно, что рэпер Jay-Z и основатель Twitter Джек Дорси переведут 500 биткойнов, то есть $23,5 млн новому фонду, который займется развитием самой популярной криптовалюты.

Растущий интерес со стороны инвесторов и игроков рынка — главная причина подорожания биткойна, пояснил сооснователь и партнер платформы TokenBox Владимир Смеркис. Однако тем, кто хочет заработать на криптовалюте, следует помнить, что ее курс может как быстро расти, так и быстро падать, предупредил эксперт.

«Толкает курс биткойна наверх, конечно, уровень доверия, который получают ритейл-инвесторы и фонды от своих коллег по цеху. Это все началось еще в конце 2020 года, когда произошел большой так называемый Bull Run, когда институционалы начали заходить в биткойн. Это были фонды с хорошей репутацией, с огромными суммами, которые они инвестировали в криптовалюту. И, конечно, заявление Илона Маска уверило людей, что биткойн окончательно вышел из серой зоны, является абсолютно легитимным, большим, на долгое время финансовым инструментом.

И эта история продолжается: многие фонды это делают, и сейчас мы видим заявления Visa и MasterCard о том, что они собираются принимать биткойны, и оперировать с ними могут держатели их карт. Также мы видим заявление Uber, например, о том, что компания рассматривает возможность принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои поездки. Такой уровень доверия, массовой адаптации больших игроков на рынке и толкает биткойн наверх.

Но всем ритейл-инвесторам нужно понимать, что невозможно деревьям расти постоянно вверх, коррекции неизбежны, поэтому здесь нужно быть предельно аккуратным и осторожным», — считает Владимир Смеркис.

С 1 января в России официально разрешено покупать, продавать и хранить криптовалюту, но расплачиваться ею за товары и услуги нельзя.

Андрей Загорский