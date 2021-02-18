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В Анапе сносят 12-этажный самострой на 156 квартир

Фото: администрация Краснодарского края

В Анапе демонтируют 12-этажный многоквартирный дом на улице Таманской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Объект признали самовольной постройкой: его возведение начали в 2012 году без разрешительных документов с нарушением градостроительных норм.

В доме расположено 156 квартир (13 на каждом этаже), здание не подключено к коммуникациям, не имеет полноценной дворовой территории и парковки. 

В 2015 году Анапский городской суд вынес решение о сносе объекта, однако застройщик его не исполнил. В настоящее время к сносу дома приступила администрация Анапы.

Как писал “Ъ-Кубань”, администрация Анапы обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с исками о сносе недостроенных многоэтажек по улице Парковой, 60В. Дома возведены на средства дольщиков ЖСК «Еврострой». Мэрия требует расторжения договора аренды земельного участка.

Наталья Решетняк


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