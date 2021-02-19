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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Доходы прописали в памятке

Для свердловских чиновников и депутатов разработали рекомендации по заполнению деклараций

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области подготовил рекомендации госслужащим и депутатам региона по заполнению деклараций о доходах и расходах. Депутаты свердловского заксобрания полагают, что памятка будет наиболее востребована среди муниципальных депутатов. По словам экспертов, нарушения в декларациях часто происходят из-за невнимательности депутатов или плохой работы организаций, которые предоставляют справки.


В рекомендациях, подготовленных департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области, напоминаются сроки подачи документов, ресурсы, где можно найти необходимую информацию, условия для заполнения разделов декларации, а также то, что необходимо задекларировать. В пресс-службе департамента пояснили, что решение об изготовлении памятки «не привязано к какой-либо статистике (ошибок, допускаемых в декларациях.— “Ъ-Урал”), а направлено на профилактику антикоррупционных нарушений».

Депутаты заксобрания Свердловской области, которые получили памятки, в разговоре с “Ъ-Урал” отметили, что рекомендации в большей степени необходимы народным избранникам местных дум: «У парламентариев регионального уровня есть определенный уровень образования, помощники». Напомним, подать декларации о доходах и имуществе свердловские депутаты должны до 1 апреля.

Председатель комиссии заксобрания по контролю за достоверностью предоставляемых сведений Владимир Никитин отметил, что чаще всего депутаты допускают ошибки при заполнении сведений о банковских счетах. «В декларации могут забыть указать счета с нулевыми балансами, которые остались после погашения кредита, или те счета, которые были открыты в 90-х годах для перечисления стипендии, например. Часто происходят случаи, когда один банк поглощается другим, а счета переоформляются, и депутат забывает или не знает о существовании этого счета»,— рассказал депутат Вячеслав Вегнер.

По словам председателя свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной, нередки случаи, когда сами банки забывают в справках указать о наличии счетов. В таких случаях региональный департамент противодействия коррупции советует обращаться во все банки, с которым депутат когда-либо заключал кредитный договор, а также проверять информацию в налоговой инспекции или личном кабинете налогоплательщика.

Ошибки в декларациях часто становятся причиной для скандалов, снятия с должностей и лишения депутатских полномочий. Так, в 2017–2018 годах прокуратура Екатеринбурга настаивала на досрочном прекращении полномочий депутатов городской думы Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. По мнению ведомства, господин Гаранин по ошибке указал информацию о зарубежном счете, хотя он был закрыт, а господин Смирнов не указал в декларации информацию о трех своих квартирах и парковочном месте. В феврале 2018 года Ленинский райсуд Екатеринбурга частично удовлетворил иск прокуратуры и лишил Владимира Смирнова мандата. Однако позже судебная коллегия райсуда отменила решение, и оба депутата доработали до конца полномочий. В сентябре 2018 года Владимир Смирнов вновь избрался в гордуму. В 2018 году по требованию прокуратуры были прекращены полномочия депутата заксобрания от «Справедливой России» Армена Карапетяна. Надзорное ведомство отметило, что он не указал в декларации двоих из шести детей.

В конце 2019 года заксобрание Свердловской области приняло закон, который смягчал систему наказаний для депутатов, допустивших «незначительные нарушения» в декларациях.

«Чаще всего ошибки не связаны со злым умыслом. Это либо элементарная невнимательность, либо плохая работа организаций, которые должны предоставлять справки»,— считает глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов.



По его словам, собранная департаментом информация есть в открытом доступе в интернете, однако не каждый парламентарий ее будет искать. «К ответственности чаще привлекаются областные депутаты, хотя ошибки, по статистике, больше встречаются в декларациях муниципальных депутатов, но их априори больше,— отметил господин Пирогов.— Часто на проступки лояльных власти депутатов закрывают глаза, а в случае с теми, кто нелоялен, оппозиционен или открыто выражает несогласие с властями, ошибки в декларациях используют как инструмент политического давления».

Координатор проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис утверждает, что региональных и муниципальных депутатов сложнее привлечь к ответственности «из-за особенностей контроля». По его словам, парламентарии имеют право самостоятельно установить правила и формат публикации данных, в то время как для федеральных депутатов есть четко прописанные требования. «Проверка деклараций замкнута на внутренней системе представительного органа. Региональный парламент не подотчетен никому»,— добавил господин Жвирблис.

Анастасия Реутова


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