Депутатам примерили наказание

Комитет заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности рекомендовал к принятию законопроект о мерах наказания для депутатов, которые допустили ошибки в декларациях о доходах. За «незначительные нарушения» могут предупредить, освободить либо запретить занимать должность или исполнять полномочия до конца срока работы думы. Ранее за предоставление недостоверных сведений депутата могли лишить мандата.



Доклад об изменении регионального закона «О противодействии коррупции» представил первый вице-спикер Виктор Шептий. Он рассказал, что согласно поправкам, за ошибки в декларации депутату могут сделать предупреждение, освободить от должности или от осуществляемых полномочий в представительном органе, запретить занимать должность или исполнять полномочия на постоянной основе до окончания срока работы представительного органа. «Такие меры будут применены только в случае несущественных искажений данных»,— добавил господин Шептий. Сейчас за такие ошибки предполагается лишение мандата.

По данным заместителя директора департамента противодействия коррупции регионального правительства Сергея Ежова, в 2019 году прокуратура провела проверку деклараций у 46 депутатов муниципальных дум. До конца года планируется провести еще около 50 проверок. В июле Свердловский областной суд лишил мандата депутата думы Невьянска Степана Назарова за то, что в 2017 году он не указал в декларации наличие прицепа к легковому автомобилю. Тогда же Сысертский райсуд принял решение о лишении мандата председателя думы Сысерти Александра Карамышева (в законную силу пока не вступило). В справке о доходах за 2017 год он не указал два банковских счета, два автоприцепа, наличие недвижимости. В начале августа Асбестовский городской суд удовлетворил требование прокуратуры и лишил мандата председателя гордумы Андрея Самарина. Он при заполнении декларации за 2018 год не указал объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд, но не зарегистрированный в установленном порядке органами Росреестра. Решение суда также пока не вступило в законную силу.

Порядок применения мер наказания будет определяться муниципальными правовыми актами, подготовленными в соответствии с региональным законодательством, отметил председатель комитета Владимир Никитин. «С принятием этого закона у депутатов появляется определенная защита. Я не отрицаю, что вокруг понятия “незначительный” будут вестись споры. Однако при выборе наказания за нарушение будет учитываться характеристика самого депутата»,— добавил господин Никитин. Законопроект будет вынесен на заседание заксобрания 29 октября.

Председатель совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов отметил, что большую роль в выборе санкции играют субъективные факторы: «Во-первых, наличие или отсутствие принадлежности к партии “Единая Россия”. Во-вторых, положение и отношение руководства партотделения к депутату-единороссу. В-третьих, наличие конфликтов у депутата с прокуратурой и правоохранительными органами». Он полагает, что одобренный комитетом список санкций лучше использовать в качестве юридических аргументов во время оспаривания решения о лишении мандата.

Анастасия Реутова