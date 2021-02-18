В Самарской области уничтожены 30 кг печеночного паштета, зараженного АЧС

Партия паштета, зараженного африканской чумой свиней (АЧС), была выявлена в АО «Торговый дом «Перекресток» в Кинеле. Она обнаружена на складе на ул. Промышленной, 13. Контрольный орган дважды обращался в профильный городской департамент с требованием изъять и утилизировать продукцию, но меры не принимались. Требование было исполнено только после обращения в «Перекресток». Об этом в четверг сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

«Партия паштета объемом 30 кг была утилизирована путем сжигания на утилизационном заводе в п. Дубовый Умет, под контролем представителя Управления Россельхознадзора по Самарской области»,– говорится в сообщении.

По информации надзорного органа, в минувшем году в Самарской области было зафиксировано 147 случаев африканской чумы свиней. В текущем году в регионе было выявлено три случая АЧС: в январе от него погибли кабаны в охотничьих угодьях в Приволжском районе. Также труп кабана был обнаружен на территории испытательного полигона в Чапаевске. Последний случай был связан с поставкой в регион партии паштета из Белгородской области.

Георгий Портнов