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Александровскую муниципальную газету возглавила сотрудница издания

Исполняющим обязанности главного редактора газеты Александровского муниципального округа «Боевой путь» назначена сотрудница редакции Ольга Саначева. Об этом сообщает председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов на своей странице в Facebook.

Ольга Саначева будет руководить газетой до 1 апреля. «Срок редакторских полномочий Саначевой, скорее всего, объясняется тем, что 1 апреля должен состояться конкурс по выбору главы. После этого новый руководитель территории и примет окончательное решение по кандидатуре главного редактора муниципального издания»,— полагает Игорь Лобанов.

Напомним, на прошлой неделе Ирина Атепаева была отстранена учредителем газеты — администрацией Александровского района от подготовки номера. Новым руководителем газеты был назначен экс-редактор и бывший глава Александровского городского поселения Владимир Петров, однако в должности он проработал всего один день, а потом был уволен. Из-за смены главного редактора депутаты местной думы не смогли опубликовать в муниципальной газете новое положение о конкурсе по отбору главы муниципалитета. В итоге документ был опубликован в газете «Комсомольская правда». «Прежняя и. о. главреда Ирина Атепаева находится на больничном, и пока непонятно, на каких основаниях учредитель — в лице главы Александровского городского округа Светланы Богатыревой — отстранил ее от должности. Не исключаю обращений в суд»,— отмечает Игорь Лобанов.

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