Воронежский рок-фестиваль «Чернозем» объявил программу второго дня

Оргкомитет рок-фестиваля под открытым небом «Чернозем» объявил участников второго дня. 14 августа на двух сценах выступят 11 коллективов. На главной сцене сыграют группы «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Ундервуд» и «СерьГа», в качестве хэдлайнеров заявлены Вячеслав Бутусов и ДДТ. Малая сцена станет местом выступления молодых рок-групп «Комсомольск», «Буерак», Мукка и Гречка, а также музыкальный проект-мистификация «Биртман». Организаторы не исключают, что список участников будет дополнен.

Проходящий с 2015 года под Тамбовом рок-фестиваль под открытым небом «Чернозем» в 2021 году пройдет под Воронежем на летней площадке рядом с сити-парком «Град». Решение о переезде фестиваля было принято после переговоров Event-Hall и организаторов «Чернозема». Для проекта будет создан новый оргкомитет. Мероприятие запланировано на 13-15 августа.

Возможной причиной переезда стала отмена рок-фестиваля в 2020 году. Пятый open-air «Чернозем» должен был пройти 14–16 августа под Тамбовом. Его запрета добился Роспотребнадзор, несмотря на то, что областные власти разрешили проведение мероприятия. По мнению санитарных врачей, скопление людей привело бы к вспышке коронавируса. Ведомство даже обращалось в суд, но после решения организаторов о переносе отозвало заявление. Организаторы фестиваля безуспешно оспорили решение, сейчас дело рассматривается в апелляции.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова