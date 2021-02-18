Экс-мэра Ворсмы осудили за оплату фиктивных работ

Павловский городской суд признал виновным бывшего главу администрации Ворсмы Александра Прокофьева в превышении должностных полномочий. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в сентябре 2018 года глава администрации заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на уборку городского кладбища. При этом чиновник достоверно знал, что у подрядчика отсутствуют технические средства и работы по сбору, вывозу и утилизации мусора фактически не были проведены. Тем не менее, акт о выполнении заказчиком был подписан, в результате чего бюджету Ворсмы был причинен ущерб в размере 300 тыс руб.

Суд, согласившись с позицией обвинения, назначил Александру Прокофьеву наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил.

Иван Сергеев