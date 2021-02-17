Мэру Нижнего Новгорода внесли представление за плохую уборку снега

Прокуратура Нижнего Новгорода указала на ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке дорог после обильных снегопадов 5, 12-14 февраля. Главе города Юрию Шалабаеву внесено представление, сообщили в ведомстве.
По итогам прокурорской проверки установлено, что дороги очищены плохо, на тротуарах, перекрестках и посадочных площадках общественного транспорта навален снег, а в некоторых дворах жилых домов уборка вообще не проводилась.
«Установлено, что фактический выход снегоуборочной техники на территории Нижнего Новгорода с учетом обильного снегопада составил лишь 260 единиц, то есть чуть более половины всего автопарка, снегоприемные пункты надлежащим образом не организованы и не оборудованы»,— сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Ранее мэрия в официальных пресс-релизах сообщала, что чистить дороги вышли 337 единиц техники.
Представления получили главы районных администраций, подрядчики по уборке снега (19 представлений), управляющие компании и ТСЖ (более 80 представлений) и первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.
Прокуратура сочла, что мэрия Нижнего Новгорода и районные администрации не осуществляли должным образом контроль за уборкой дорог и не приняли меры к подрядчикам.
По данным прокуратуры, отдельные ТСЖ надлежащим образом выполняют свои обязанности, и дворы некоторых домов очищены от снега вплоть до асфальта.