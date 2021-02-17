Мэру Нижнего Новгорода внесли представление за плохую уборку снега Фактический вывод техники на дороги оказался ниже заявленного властями

Прокуратура Нижнего Новгорода указала на ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке дорог после обильных снегопадов 5, 12-14 февраля. Главе города Юрию Шалабаеву внесено представление, сообщили в ведомстве.

По итогам прокурорской проверки установлено, что дороги очищены плохо, на тротуарах, перекрестках и посадочных площадках общественного транспорта навален снег, а в некоторых дворах жилых домов уборка вообще не проводилась.

«Установлено, что фактический выход снегоуборочной техники на территории Нижнего Новгорода с учетом обильного снегопада составил лишь 260 единиц, то есть чуть более половины всего автопарка, снегоприемные пункты надлежащим образом не организованы и не оборудованы»,— сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Ранее мэрия в официальных пресс-релизах сообщала, что чистить дороги вышли 337 единиц техники.

Представления получили главы районных администраций, подрядчики по уборке снега (19 представлений), управляющие компании и ТСЖ (более 80 представлений) и первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Прокуратура сочла, что мэрия Нижнего Новгорода и районные администрации не осуществляли должным образом контроль за уборкой дорог и не приняли меры к подрядчикам.

По данным прокуратуры, отдельные ТСЖ надлежащим образом выполняют свои обязанности, и дворы некоторых домов очищены от снега вплоть до асфальта.

Анастасия Еремина