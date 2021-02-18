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Предприятия ОПК Ростовской области смогут получить два новых вида займа до 20 млн рублей

В Ростовской области предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с февраля станут доступны два новых вида кредитования на сумму от 5 до 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Первый заем предназначен для пополнения оборотных средств под 1% годовых на срок до 24 месяцев, второй — для приобретения основных средств под 1% годовых на срок до 60 месяцев. «Такие меры приняты для содействия в вопросах диверсификации продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса»,— говорится в сообщении. К 2024 году объем гражданской продукции на предприятиях ОПК в Ростовской области должен составлять 30%.

Наталья Шинкарева


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