Бывшего военкома Магнитогорска осудили за коррупцию

В Челябинской области Правобережный районный суд Магнитогорска приговорил бывшего военного комиссара города к восьми годам лишения свободы условно за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Военком был задержан сотрудниками УФСБ по Центральному военному округу в 2019 году вместе с двумя посредниками, жителями Магнитогорска. Все они за вознаграждение выдавали призывникам поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний, по которым последние признавались ограниченно годными к военной службе. В результате граждане освобождались от призыва, зачислялись в запас и получали военные билеты. Ущерб от противоправных действий составил более 2 млн руб.

Суд признал бывшего военкома виновным по чч. 2, 3, 5 ст.290, ч.1 ст.285 УК РФ и назначил восемь лет условно с запретом занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Ему назначено возмещение ущерба в сумме 1,582 млн руб.

Посредники военкома осуждены в 2020 году за оказание содействия в незаконном освобождении граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение и приговорены к трем с половиной и пяти годам условно и штрафам в 150 и 220 тыс. руб. соответственно.