Ярославль вошел в топ-25 мест в мире, где стоит побывать в 2021 году

Ярославль вошел в число первых 25 мест в мире, которые стоит посетить в 2021 году, сообщили в региональном департаменте туризма со ссылкой на аналитический центр сервиса путешествий «Туту.ру». По данным сервиса, Ярославль занял 14 место в топ-25 мест во всем мире и России, которые нужно посетить в первую очередь.

В сообщении отмечается, что рейтинг составлялся на основе опросов журналистов, блогеров, тревел-экспертов, которые рассказывали о своих лучших поездках 2020 года. По данным сервиса, кроме Ярославля, в топ-25 вошли поездки в Республику Алтай, в Белоруссию, в Сербию, в Каппадокию, в Приморский край, Саудовскую Аравию и другие места.

Антон Антонов