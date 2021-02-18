В январе 2021 года рост инфляции в Пермском крае составил 4,8%

Годовая инфляция в Пермском крае в январе 2021 года повысилась относительно декабря 2020 года на 0,3 процентного пункта, до 4,8%. Это меньше, чем в Приволжском федеральном округе и по России в целом (5,5% и 5,2% соответственно). Такие данные приводит Центробанк России.

Темп прироста потребительских цен увеличился главным образом под влиянием ситуации на мировых рынках нефтепродуктов и металлов, изменения параметров регулирования и налогообложения на внутреннем топливном рынке, увеличения издержек производителей. Кроме того, продолжился рост спроса на внутренние поездки и туризм, приводящий к ускорению роста цен в этих сегментах.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в январе снизился относительно предыдущего месяца на 0,3 процентного пункта, до 6,7%. Основные причины — расширение предложения овощей и действие правительственных мер по стабилизации цен на сахар.

Наибольший вклад в замедление темпов прироста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. Этому, в частности, способствовало увеличение предложения овощей: томатов — за счет открытия импорта из Азербайджана, огурцов — за счет совершенствования логистических цепочек и расширения поставок из других регионов страны.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в январе повысился относительно предыдущего месяца на 0,4 процентного пункта, до 4,8% в годовом выражении. Наибольшее влияние на увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары оказало увеличение издержек производителей моторного топлива, ослабление рубля в 2020 году и рост мировых цен на металл.