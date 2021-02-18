Эксперты сообщили об увеличении всех долгов в России с 121% до 146% ВВП

Совокупный долг России в 2020 году составил 145,7% ВВП ,сообщил Институт международных финансов (IIF). Он вырос больше чем на 20 процентных пунктов — со 121,4% ВВП в 2019 году. В России и Перу наблюдался самый высокий рост долговой нагрузки корпоративного сектора, передает РБК.

В совокупный долг включены долги расширенного правительства, финансового и нефинансового секторов и домохозяйств.

В России в 2020 году корпоративный сектор увеличил общий долг с 76,7% до 92,1% ВВП. По данным ЦБ, прирост корпоративного кредитного портфеля в 2020 году составил 9,9% против роста на 5,8% в 2019 году.

Кроме того, на показатель совокупного долга России повлияло снижение ВВП на 3,1%.

Напомним, 2020 год оказался для российского корпоративного долгового рынка лучшим в истории. Объем привлечений внутри страны составил 3,19 трлн руб., превысив на четверть рекорд 2019 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Долги в промышленных масштабах».