«Ювентусу» дали шанс на выход

В 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов состоялись еще два матча. «Порту» на своем поле обыграл «Ювентус» со счетом 2:1, тем не менее гол на выезде позволяет итальянскому клубу с оптимизмом смотреть на ответную встречу у себя в Турине. «Севилья» дома уступила дортмундской «Боруссии» — 2:3, и теперь ей будет трудно пробиться в четвертьфинал.

Фаворитом в противостоянии «Ювентуса» и «Порту», безусловно, являлся итальянский гранд, но в то же время и у его соперника были основания надеяться на благоприятный исход, особенно дома, где даже пустые из-за коронавируса трибуны помогают. Все-таки «Юве» сейчас не тот, что прежде, о чем свидетельствует и лишь четвертое текущее место клуба в чемпионате Италии. Туринцы далековато отпустили лидеров — «Интер» с «Миланом» — и рискуют впервые с сезона-2011/12 остаться без чемпионского титула. В принципе, статистики уже зафиксировали, что «Ювентус» проводит худший за последние десять лет сезон в Серии А. Кроме того, команду Андреа Пирло ослабили травмы Пауло Дибалы, Леонардо Бонуччи, Хуана Куадрадо и Артура, пускай двое первых формально и попали в заявку.

Конечно, в «Порту» понимали, что не лучшим состоянием «Старой синьоры» можно и нужно воспользоваться. Хотя нельзя сказать, что и у чемпиона Португалии все было в ажуре. «Драконы» не побеждали на протяжении четырех матчей и фактически уже проиграли чемпионство «Спортингу», который оторвался от них на десять очков.

Но встреча с «Ювентусом» началась для хозяев просто идеально, и уже на первой минуте они открыли счет. Царский подарок «Порту» сделали вратарь Войцех Щенсный и полузащитник Родриго Бентанкур, затеявшие перепасовку в своей штрафной площади. Поляк отдал мяч уругвайцу, а тот вернул его обратно, не заметив периферическим зрением прессинговавшего нападающего Мехди Тареми. В итоге иранец накрыл Щенсного, который безуспешно попытался разрядить обстановку.

«Порту» и дальше продолжал очень высоко вступать в отбор, не давая гостям спокойно начинать атаки. В середине первого тайма они снова застряли возле собственных ворот, и Щенсный отдал неточную передачу прямо на хавбека «Порту» Сержиу Оливейру. Туринцам повезло, что на этот раз обошлось без серьезных для них последствий.

На своей половине поля подопечные Сержиу Консейсау тоже защищались плотно, держа на голодном пайке прежде всего Криштиану Роналду. Вообще перед матчем в Португалии предвкушали дуэль многолетних партнеров по национальной сборной, а раньше и по мадридскому «Реалу» — центрального защитника «Порту» Пепе и главной звезды «Ювентуса». Однако поединок складывался не в пользу знаменитого бомбардира. Пепе четко руководил обороной, тогда как Роналду и мяча-то редко касался. До перерыва «Юве» создал всего один опасный момент у чужих ворот, когда Адриен Рабьо бил через себя и голкипер Аугустин Марчесин совершил эффектный сейв, но и этот эпизод дезавуировал арбитр, определив нарушение правил со стороны нападавших.

Между тем в первом тайме произошло еще одно неприятное для туринцев событие. Почувствовал недомогание и попросил замену опытнейший центральный защитник Джорджо Кьеллини, вместо которого вышел Мерих Демирал. Но эта перестановка, мягко говоря, не добавила надежности защитной линии «Ювентуса». На первой же минуте второго тайма «Порту» легко проник в штрафную гостей, и Мусса Марега завершил точным ударом прорыв Вилсона Манафа. Более того, вскоре Оливейра мог забить третий мяч, и снова из центральной зоны, но угодил во вратаря.

Потом хозяева дисциплинированно оберегали очень перспективный по сумме двух матчей счет. У «Юве» по-прежнему мало что получалось в нападении. И все-таки чемпиону Италии удалось добиться куда более приемлемого результата. На 82-й минуте Рабьо пронесся по левому флангу и нашел пасом Федерико Кьезу, который по замысловатой траектории переправил мяч в сетку. В самой концовке еще Роналду требовал назначить пенальти после столкновения с Зайду Занузи. Но и минимальное поражение с голом в гостях оставляет «Ювентусу» неплохие шансы на попадание в четвертьфинал.

В другом противостоянии вечера встречались примерно равные по силе оппоненты. Правда, на текущий момент предпочтительнее все же выглядела «Севилья», которая перед стартом play-off Лиги чемпионов выдала победную серию из девяти матчей, причем семь из них выиграла всухую. И все эти «сухари» насушил голкипер Буну. А вот «Боруссию» в последнее время лихорадило, и в результате она откатилась на шестое место в чемпионате Германии. Исполняющий обязанности главного тренера дортмундцев 38-летний Эдин Терзич, ранее ассистировавший прежнему наставнику Люсьену Фавру, оказался явно не готов к самостоятельной работе. Недавно стало известно, что летом команду возглавит Марко Розе из мёнхенгладбахской «Боруссии». Тем самым руководство клуба дало понять, что не верит в Терзича.

«Боруссия» пропустила быстрый гол после удара Сусо и рикошета от ноги Матса Хуммельса. Казалось, такой дебют не предвещал гостям ничего хорошего. Однако еще до перерыва они отгрузили «Севилье» три мяча, и непробиваемый Буну был бессилен. Махмуд Дауд так врезал из-за штрафной, что марокканцу не помог даже отчаянный полет к дальней штанге. Ну а затем на таран его ворот пошел Эрлинг Холанн. На 27-й минуте почти двухметровый норвежец разыграл стеночку с Джейдоном Санчо и разобрался с Буну в ближнем бою, а под конец первого тайма реализовал выход «три в одного», получив удобный пас от Марко Ройса. Но на 84-й минуте нападающий «Севильи» Люк де Йонг забил гол, который все же обострил интригу в этой паре перед ответным матчем. Впрочем, сейчас уже дортмундцы гораздо ближе к четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Александр Ильин