Аптеки заработали на пандемии

Аптечная сеть «36,6» ожидаемо увеличила выручку и прибыль на фоне пандемии. По итогам прошлого года компания выручила 60 млрд руб., что почти на 17% больше позапрошлых показателей. Из-за локдауна россияне старались покупать лекарства впрок, что, по мнению экспертов, позволило аптечным сетям увеличить свои доходы.

Выручка аптечной сети «36,6» по итогам 2020 года увеличилась на 16,7% (с учетом НДС) и составила 60 млрд руб., чистая прибыль — на 9,5% и превысила 47 млрд руб., говорится в обнародованной в четверг неаудированной отчетности. EBITDA составила 0,2 млрд руб. За прошлый год сети удалось нарастить число аптек, открыв 124 новые точки, из которых 88 — в Москве. Всего на текущий момент у сети насчитывается 1,46 тыс. аптек.

Кроме того, сообщили в «36,6», по итогам прошлого года у компании вырос средний чек на 12,3%. В 2020 году по сравнению с прошлым годом средний чек по топ-500 аптечных сетей вырос на 27% и составил 642 руб., подсчитали в RNC Pharma.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что рост выручки — общая тенденция для всего фармритейла. Это связано с приобретением покупателями лекарств впрок, а также выбором потребителей в пользу больших упаковок.

Ключевыми событиями, повлиявшими на финансовые показатели, в «36,6» называют пандемию COVID-19, переход на конкурентные закупки через электронную площадку, рост числа держателей карт лояльности и продажу дистрибуторского подразделения «Джи Ди Пи».

Аналитики фармрынка полагают, что основным фактором, сказавшимся на финансовых показателях аптечных сетей в 2020 году, стало изменение структуры спроса на фоне снижения покупательской способности: лидирующие позиции заняли антибиотики, иммуномодуляторы и гормональные средства. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в качестве отдельного фактора выделяет отмену льготного режима налогообложения — ЕНВД (единый налог на вмененный доход) для маркированной продукции, в том числе лекарственных средств. Однако отмена ЕНВД пока сказалась только на мелких точках, крупные игроки ощутят эффект от нее только в текущем году.

Одним из направлений, из-за которого увеличилась выручка «36,6», эксперты называют электронную коммерцию.

По словам руководителя интернет-проектов аптечной сети Татьяны Кончагиной, сейчас забронировать онлайн товар можно в 1,4 тыс. точек сети. «И до дистанционной торговли существовала возможность бронирования препаратов в аптеке. Это более востребованная опция для покупателей, которым необходимы безрецептурные (ОТС) и рецептурные препараты (Rx), а дистанционная продажа последних пока не разрешена,— комментирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В качестве примера эксперт приводит кейс «Аптеки.ру»: интернет-портал сети не справился с массовым наплывом пользователей в первые недели локдауна.

Дистанционная торговля только в ОТС-сегменте показала не такие хорошие результаты, как ожидали участники рынка, возражает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По словам эксперта, это особенно заметно у небольших и средних региональных фармритейлеров.

Александр Осипов