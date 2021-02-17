Украина заявила о планах достроить дамбу, чтобы исключить попадание воды в Крым

Власти Украины намерены достроить дамбу на Северо-Крымском канале, что «максимально исключит попадание воды в Крым», сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич (офис постпреда с 2014 года находится в Херсонской области). Он заявил, что подача воды на полуостров не будет восстановлена до «деоккупации». Власти Крыма напомнили, что вода не поступает на полуостров по этому каналу уже шесть лет.

«Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины»,— сообщил господин Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко, его слова приводит пресс-служба в Facebook.

Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал отсутствие воды из этого канала проблемой. Но он считает, что она решаема в техническом плане. По его мнению, Украина строительством дамбы «продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма». «Долгосрочные прогнозы и планы, которые себе рисуют функционеры так называемого представительства президента Украины, просто смешны. О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает... Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств»,— сказал господин Кангиев «РИА Новости».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что строительство дамбы — «это имитация кропотливой работы». «Налицо очередная попытка, прикрывшись Крымом, разворовать бюджетные средства»,— сказал господин Цеков «РИА Новости».

Киев перекрыл Северо-Крымский канал после присоединения Крыма к России. Канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

О проблеме водоснабжения полуострова — в материале “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».