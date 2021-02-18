Руководителя охотнадзора взяли на мушку

Через неделю после реорганизации нижегородского областного комитета Госохотнадзора в отношении недавно уволенного руководителя ведомства Николая Бондаренко возбудили уголовное дело. Отставной генерал-майор, по версии следствия, за взятку продал закрытую информацию об участниках аукциона на право долгосрочной аренды охотничьих угодий в Ветлужском районе. Судя по документам, угодья площадью свыше 20 тыс. га за рекордную цену приобрел индивидуальный предприниматель Александр Орехов, но сам он это отрицает. У генерала Бондаренко и других подозреваемых лиц прошли обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Бывший начальник комитета Госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко попал под следствие спустя несколько дней после того, как 11 февраля губернатор Глеб Никитин своим указом упразднил комитет, присоединив его к департаменту лесного хозяйства, и учредив из двух подразделений новое областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Уволенного в результате этой реорганизации господина Бондаренко, генерал-майора инженерных войск в отставке, заподозрили в должностных преступлениях. У него дома и в бывших рабочих кабинетах силовики провели обыски.

По сообщению следственного управления СК РФ по Нижегородской области, в отношении бывшего руководителя областного Госохотнадзора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Как предполагает следствие, в октябре 2020 года Николай Бондаренко получил от индивидуального предпринимателя взятку «в виде денег и имущества» за предоставление информации об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района. Участки угодий площадью более 20 тыс. га предоставлялись в аренду сроком на 49 лет. Информация об участниках аукциона, являющаяся коммерческой тайной, «предоставляла взяткодателю преимущественные условия участия в данном аукционе и ограничивала конкуренцию», сообщили в следственном управлении. Господин Бондаренко, которого следователи, видимо, допрашивали по уголовному делу, был недоступен для комментариев, его мобильный телефон отключен.

Из протокола торгов на право заключения охотхозяйственного соглашения на охотничьи угодья Ветлужского района следует, что в аукционе участвовали индивидуальные предприниматели Александр Орехов, Сергей Рябков и ООО «Малахит» из Шахуньи. Победителем был признан Александр Орехов. Судя по опубликованному протоколу, он предложил за долгосрочную аренду угодий рекордные 25 млн руб., при том что начальная цена права составляла всего 13,3 тыс. руб. Например, ИП Сергей Рябков предложил за угодья 113,8 тыс. руб. Из извещения организатора торгов также следует, что предприниматель Орехов является крупным лесопользователем на Ветлуге. С 2008 года у него в аренде под заготовку древесины и охотничью деятельность находится большая часть кварталов Каменского участкового лесничества общей площадью свыше 17 га, входящего в разыгранные на аукционе общедоступные угодья. В телефонном разговоре с “Ъ-Приволжье” Александр Орехов, чья подпись как победителя аукциона стоит в протоколе, сообщил, что он эти торги проиграл. Предприниматель быстро добавил, что не понимает, о чем его спрашивают, после чего бросил трубку.

Кроме подозрений в получении взятки Николаю Бондаренко также инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Из сообщения СУ СК следует, что бывший начальник нижегородского Госохотнадзора также выручил своего знакомого, который нарушил правила охоты и попадал под административную ответственность по ст. 8.37 КоАП. Как считает следствие, Николай Бондаренко незаконно распорядился не составлять протокол о правонарушении и приказал подчиненным уничтожить собранные на приятеля доказательства. В СУСК не уточнили, в чем именно следствие видит тяжкие последствия (эта квалификация должностного преступления предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы). В следственном органе лишь сообщили, что решается вопрос о задержании бывшего госслужащего.

Добавим, что в правительстве Нижегородской области, сократившем комитет Госохотнадзора, были также недовольны господином Бондаренко в результате скандальной истории с кстовскими охотничьими угодьями площадью 120 тыс. га. В 2019 году чиновник по формальным основаниям прекратил права муниципального охотничьего хозяйства. Оно едва не обанкротилось, но отсудило угодья у комитета Госохотнадзора, признав незаконным приказ Николая Бондаренко. Собеседники “Ъ-Приволжье” в Кстове считают, что глава Госохотнадзора впоследствии хотел распродать эти территории, а в результате пострадала репутация областных органов власти в целом. Суды отменили не только решение господина Бондаренко, но и два распоряжения правительства Нижегородской области, ущемляющие права кстовского охотхозяйства.

Роман Кряжев