ПСК объединит юниты в Avenir

ГК «ПСК» запускает в Петербурге сеть апарт-отелей под единым брендом Avenir. Управлять ей ПСК станет самостоятельно. Общий объем инвестиций составит 4 млрд рублей. Участники рынка говорят, что в рамках одной сети проще обеспечивать высокую загрузку апартаментов. Впрочем, насыщение рынка может произойти уже к 2023 году, поэтому будущее сегмента — за трансформирующимися проектами, считают эксперты.

Вчера группа компаний «ПСК» объявила о создании в Петербурге сети апарт-отелей Avenir: три объекта, которые будут работать под этим брендом, откроются в Московском и Кировском районах города. Для управления гостиницами создается собственная структура — PSK Invest. Общая сумма инвестиций в три отеля составит 4 млрд рублей. Как пояснил “Ъ” Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», эта сумма включает в том числе, и затраты на покупку земельных участков. Все апарт-отели Avenir будут строиться с привлечением проектного финансирования «Сбербанка». В сеть войдут Moskovsky Avenir (Киевская ул., 5) на 320 апартаментов категории «4+ звезды», Putilov Avenir (пр. Стачек, 64) на 336 апартаментов категории Upper-Midscale, а также Kirovsky Avenir (Кронштадтская ул., 9) категории Midscale на 473 номера, ориентированный на групповой спрос и долгосрочное размещение с инфраструктурой формата «3 звезды».

При этом УК PSK Invest будет управлять не только сетью Avenir, но и комплексом апартаментов Start, который в настоящее время ПСК возводит на Парнасе. Что касается апарт-комплекса Like, то в нем продолжит работать партнер ГК «ПСК», компания «МТЛ. Управление недвижимостью», которая вошла в проект еще до его ввода в эксплуатацию. По оценкам господина Софронова, портфель проектов сервисных апартаментов компании на текущий момент является самым большим в Петербурге: с учетом введенного год назад проекта Like и строящегося апарт-комплекса Start на 3244 юнита, общее число номеров составляет 5466 юнитов. В компании не стали отвечать на вопрос “Ъ” относительно расширения сети в ближайшем будущем, заметив, что «все будет зависеть от наличия привлекательных участков на рынке». При этом в ГК «ПСК» подчеркивают, что расширение портфеля за счет строительства апарт-отелей не означает снижения интереса к жилой недвижимости — все планы компании в этом сегменте остаются в силе.

Согласно данным Colliers, по состоянию на конец 2020 года объем первичного рынка апартаментов городского формата насчитывал 34 проекта общей площадью 755 тыс. кв. м, или 20,5 тыс. лотов. По прогнозу Colliers, рынок сервисных апартаментов в Петербурге постепенно насыщается. «К 2023 году в Петербурге будет функционировать 23 тыс. лотов сервисных апартаментов. Будущее рынка — за трансформирующимися проектами: если сейчас на рынке в основном представлен монопродукт в виде студий, в будущем будут появляться проекты, предусматривающие формат семейного проживания с несколькими спальнями»,— говорит Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers.

Что касается объединения апарт-отелей в сеть и создания собственной УК, собеседники “Ъ” сошлись во мнении, что минусов в этом подходе фактически нет. По мнению Антона Агапова, директора по развитию сети апарт-отелей YE`S, в рамках одной сети проще обеспечивать высокую загрузку апартаментов, сетевые игроки имеют больше возможностей для рекламы, продвижения, а также для формирования собственной базы клиентов, лояльных к бренду и регулярно пользующихся услугами сети. «Для частных инвесторов бренд управляющей компании принципиален, так как именно от ее компетенций зависит доходность их активов. Для арендаторов бренд УК — это показатель качества, возможность рассчитывать на сервис хорошего уровня»,— добавляет он.

Мария Кузнецова