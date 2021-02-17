Европейское космическое агентство готово отбирать космонавтов в том числе среди людей с инвалидностью

Европейское космическое агентство (ESA) объявило во вторник, 16 февраля, о смягчении требований к кандидатам в космонавты — в числе прочего ими смогут стать и люди с инвалидностью. В ESA отмечают, что это первый в мире проект, направленный на то, чтобы устранить барьеры в совершении полетов в космос в качестве профессиональных космонавтов для людей с инвалидностью.

Это первый с 2008 года набор кандидатов в космонавты ESA, прием заявок начнется 31 марта и продлится до 28 мая, а результаты отбора должны быть объявлены в октябре. До сих пор за всю историю агентства было проведено лишь три набора, первый из них был объявлен в 1978 году.

Сейчас набирают от четырех до шести космонавтов. Кандидаты должны соответствовать целому ряду требований, среди которых — гражданство стран ЕС, свободный английский и определенное образование — например, магистратура в математике, медицине, естественных науках и т. д.

Яна Рождественская