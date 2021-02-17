Суд конфисковал имущество генерала ФТС Кизлыка на 150 млн рублей

Мещанский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в пользу государства имущество экс-начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги. Речь идет о денежных средствах, ценностях и недвижимости на общую сумму 153,4 млн руб.

Иск о конфискации имущества был направлен Генпрокуратурой в ноябре 2020 года. Ведомство установило, что при совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн руб. ими было приобретено и получено имущество на сумму более 121 млн руб. Господин Кизлык состоял на государственной службе с 1984 года, а его супруга длительное время не работает.

Александр Кизлык был задержан и арестован в декабре 2019 года. Его и его подчиненных обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, они способствовали незаконному провозу крупных сумм в иностранной валюте через таможню. Все фигуранты дела вину не признают.

О деле чиновника — в материале “Ъ” «Генералу ФТС подготовили материалы для чтения».