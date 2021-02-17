Светлана Миронова взяла стрельбу в руки

Самой пока удачной для сборной России гонкой чемпионата мира в Поклюке (Словения) стала женская индивидуалка, выигранная безупречной в стрельбе чешкой Маркетой Давидовой. В ней она снова не завоевала медали, но, по крайней мере, боролась за них — благодаря главной неудачнице стартовых дней Светлане Мироновой, с двумя промахами ставшей пятой.

Эта индивидуальная гонка на 15 км заставила все-таки вспомнить о том, что перед чемпионатом мира, старт которого вылился для сборной России в провал, ее женская часть выглядела очень пристойно. Она даже в какой-то момент заставляла вспоминать о последнем большом успехе отечественных биатлонисток. Мировое первенство 2015 года в финском Контиолахти. Екатерина Юрлова, неплохая спортсменка, но не настолько неплохая, чтобы всерьез ставить на ее победу,— дюжина соперниц куда круче, стартует в числе последних, штампует на рубежах нули, в индивидуалке в свете весомости штрафов — целая минута за каждый промах вместо короткого круга — особенно ценные, и вдруг приезжает на финиш победительницей. С тех пор подобных взлетов — взлетов вопреки раскладу — российский биатлон не знал.

Светлана Миронова тоже стартовала в хвосте — под 93-м номером, после всех фаворитов, которых, как правило, стараются отправить в путь чуть пораньше, чтобы не было риска очутиться на разбитой трассе. Стартовала, понимая, конечно, что те, кому сборная России небезразлична, скорее всего, многого от нее не ждут, несмотря на лидерский статус.

Миронова никогда не была безупречным стрелком. Но случившееся с ней в предыдущих словенских гонках тянуло на настоящую катастрофу. Сначала она запорола российскую погоню в смешанной эстафете, на своем третьем этапе заработав аж два штрафных круга. Затем был кошмар спринта — шесть несбитых мишеней. В гонку преследования Миронова, в январе шустрая, представлявшаяся чуть ли не конкуренткой лучшим из лучших, просто не попала — туда допускают 60 биатлонисток по итогам спринта, а она рухнула внутрь седьмого десятка, к неприметным середнячкам. Это был полный коллапс.

Но индивидуалка превратилась в совсем иную историю. Светлана Миронова в жанре, который вроде бы не слишком-то и подходит ей (тут все же меткость важнее резвых ног), отыгрывалась за все недавние пощечины. А после второго рубежа не следить за ней пристально было уже невозможно.

Он прошла его чисто — как и первый. А почти все, кто котировался особенно высоко, к тому моменту успели отработать все четыре стрельбы и промахнуться. Кто-то — разок, кто-то — два раза, кто-то — собрать авоську промахов, как героиня чемпионата, обладательница трех его золотых медалей норвежка Тириль Экхофф. Из тех, у кого хорошая скорость, 20 пораженных мишеней значилось в активе лишь чешки Маркеты Давидовой. Но отставание Мироновой от нее было невелико. А россиянка из таких спортсменок, которые темп держат хорошо, терпят, выдают ударные концовки.

На золото шансы уплыли после третьей стрельбы. Светлана Миронова наконец сфальшивила, и Давидова, грандиозных достижений в карьере до сих пор не имевшая, могла расслабиться. Но «медальная зона» оставалась вполне в пределах досягаемости: чтобы цепляться за нее, надо было не сфальшивить на стойке — не сфальшивив, россиянка отправлялась бы на финиш рядышком с норвежкой Ингрид Тандревольд, которая в этот момент, мечтая не упустить текущее третье место, наверняка жутко нервничала. Оно, учитывая график россиянки, находилось под угрозой. Миронова и на стойке однажды промазала, завершив индивидуалку пятой. Без приза, но, по крайней мере, видимо, с порцией обретенной заново уверенности, которая может помочь в дальнейшем, например, в эстафете. В ней не блестящая в целом, но ровненькая российская команда, которая на нынешнем первенстве в пятерку еще не забиралась, часто бывает недурна. При условии что в порядке ее самая стремительная биатлонистка.

Алексей Доспехов