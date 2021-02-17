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Роман Абрамович может открыть люксовый отель в Геленджике

Миллиардер Роман Абрамович может заняться гостиничным бизнесом в Геленджике, пишет “Ъ”.  В начале февраля бизнесмен учредил юрлицо «УК "Юг Эстейт"». Компания зарегистрирована в Геленджике, основным видом деятельности является управление недвижимостью.  

По данным издания, ранее господина Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником в Геленджике. В качестве площадки он рассматривал «Шато де Талю». Компания принадлежит Ольге Ткачевой, которую называют супругой экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. 

Эксперты оценивают «Шато де Талю» в 200–500 млн руб. Общая площадь виноградников составляет 101 га.

Наталья Решетняк


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