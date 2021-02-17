ЖК Grand&Grand: эстетика в каждой детали

Новые жилые комплексы в Уфе появляются достаточно часто. Но не все становятся знаковыми и сенсационными. Проект Grand&Grand от ГК «Первый Трест» в престижной локации пересечения географического и исторического центров еще до старта продаж привлёк к себе пристальное внимание. Это отличный пример того, как эволюционирует строительная отрасль. От классических решений, проверенных веками, к более современным и эффективным — комфортным решениям, продуманной городской среде и энергоэффективности.



Grand&Grand — это симбиоз металла и стекла, который делает внешний вид зданий современным, дорогим и элегантным.

— Мы поставили себе задачу строить здания, которые будут выглядеть актуально «всегда», поэтому используем «вечные» материалы: кирпич, стекло, металл. Для реализации проекта Grand&Grand мы выбрали композитные панели с покрытием из анодированного алюминия цвета «Благородная медь», потому что считаем, что наши жильцы достойны самого лучшего и выбор материала тут не случаен. Он прочный, лёгкий, устойчив к коррозии, а самое главное не изменяет своих свойств в диапазоне температур нашего региона. К тому же алюминий всегда был доступен только привилегированному обществу. До конца 19 века из него изготавливали только редкие и дорогие украшения, которые могла себе позволить только элита. Сегодня же анодированный алюминий активно используют для производства космических кораблей, отделки дорогих автомобилей и яхт, из него изготавливают корпуса современных смартфонов и ноутбуков. Удовольствие не из дешевых, но согласитесь, что оно того стоит. — рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».

Надо отметить, что алюминий не теряет своих эстетических показателей более 100 лет. Подтверждение этому — небоскребы на Манхэттене, элементы которых сделаны из алюминия. Считается, что первое здание, которое было построено с использованием алюминия в отделке был знаменитый Empire State Building в далёком 1931 году. Но несмотря на 90 лет прошедших со дня открытия он и по сей день привлекает своей красотой. При этом алюминий ничуть не изменил ни своей формы, ни цвета.

При этом он совершенно экологичен, отлично поддается вторичной переработке и делать это можно до бесконечности — 75% когда-либо произведенного алюминия используется до сих пор, а доля переработанного алюминия в строительстве доходит до 85%.

— Являясь одним из «трендсеттеров» на рынке недвижимости Республики Башкортостан, ГК «Первый Трест» всегда привносит в свои проекты уникальные черты: клубный дом «Соты» и его эксклюзивные фасады из стекла, ЖК «Биосфера Высота» с эксплуатируемой кровлей для всех жильцов, ЖК «Уфимский Кремль» с дровяными каминами и террасами в квартирах, ЖК «Новатор» — первый ЖК комфорт-класса в Уфе с системой внутреннего кондиционирования. А Grand&Grand — это единственный в России проект, где в таком масштабе использована технология рулонного анодирования, которая прекрасно подчёркивает красоту металла, создавая «живую» поверхность. Игра цвета, роскошная текстура, переливы — эти характеристики, как нельзя лучше характеризуют выбранные нами фасады «Bildex Anodizing Copper». — подчеркнула Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».

Несмотря на то, что строительная отрасль очень консервативна, среди новых проектов всегда есть те, которые предвосхищают рынок и показывают новаторский подход. Воплощая в реальность амбициозные проекты, строится новая история нашего города. И хочется верить, что благодаря такому подходу, совсем скоро Уфа станет признанной архитектурной столицей России.