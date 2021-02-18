YouTube встал на полки

В пятерке самых быстрорастущих франшиз на российском рынке игрушек впервые оказались YouTube-каналы для детей. По итогам 2020 года, по данным NPD Group, быстрее всего росли продажи игрушек «Буба», а третье место занял «Синий трактор». Спрос на такие лицензии эксперты связывают с решением крупных студий отложить запланированные премьеры и оттоком аудитории в интернет. При этом русскоязычные лицензии в целом пока проигрывают глобальным франшизам по объему продаж.

“Ъ” ознакомился с рейтингом NPD Group (анализирует продажи игрушек онлайн и в офлайн-рознице). По нему в топ-5 самых быстрорастущих по продажам в рублях новых франшиз по итогам 2020 года впервые вошли YouTube-каналы для детей. Это случилось впервые за всю историю исследований российского рынка с 2015 года, говорит эксперт российского отделения NPD Group Ирина Седова. Рейтинг составлен по выручке от продаж игрушек по лицензиям студий. Абсолютных цифр NPD не раскрывает.

Быстрее всего из ориентированных на YouTube мультфильмов, по данным NPD, росли лицензии «Буба» и «Синий трактор», они заняли первое и третье места в рейтинге. Сериал «Буба» студии 3D-Sparrow имеет 3,4 млн подписчиков на YouTube. Детское музыкальное шоу «Синий трактор» с аудиторией 3,5 млн человек на YouTube производят продюсер Артур Днепровский и композитор Артем Колпаков. В пятерку быстрорастущих франшиз также вошли «Фееринки», «Джуманджи» и «Оранжевая корова».

Ускоренный рост YouTube-лицензий в NPD связывают с тем, что крупные студии решили отложить запланированные премьеры в пандемию.

«В этот период интерес пользователей также активно смещался от телевизионного контента к интернет-платформам»,— отметили в компании. Раньше в топе самых быстрорастущих были только франшизы по мультфильмам, для которых YouTube не был основной площадкой, уточняют в NPD. В 2019 году, например, среди них были «Fortnite», «Царевны», «Overwatch», «The Mandalorian», «44 Cats».

«Союзмультфильм» (производит «Оранжевую корову») в 2020 году фиксировали рост продаж игр и пазлов с героями мультфильмов, рассказала руководитель лицензионного департамента киностудии Юлия Голова. Для студии 3D-Sparrow основным фактором двукратного роста продаж стали партнерства с телеканалами и видеосервисами, заключенные за последние три года, отметил исполнительный продюсер студии Николай Окороков.

Несмотря на ускоренный рост, русскоязычные лицензии мультсериалов с YouTube пока не смогли попасть в топ по объемам продаж.

В этом рейтинге по итогам 2020 года оказались только глобальные лицензии «Холодное сердце», «Майнкрафт», Hot Wheels, «Мстители», «Человек-паук».

Продажи игрушек с лицензией «Буба» в сети «Детский мир» выросли в разы в 2020 году, но это был рост с низкой базы, а до лидеров продаж бренду еще далеко, говорит коммерческий директор по направлению «Товары народного потребления» этой сети Константин Фришберг. Отечественные лицензии, по его оценке, доросли до необходимого уровня по аудитории, но им пока не хватает партнерств с крупными производителями.

Российские производители игрушек не так сильны, как глобальные, поэтому априори любой локальный контракт оказывается меньше, чем, допустим, контракт с Lego, отметила гендиректор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» (ГК «Рики») Майя Москвичева. Зарубежные производители игрушек, по мнению гендиректора лицензионного агентства brand4rent Дениса Кулакова, пока предпочитают приобретать лицензии всемирно известных франшиз, которых в российской анимации пока немного.

Валерия Лебедева