В 15 городах США прошли забастовки сотрудников сферы обслуживания

Вчера, 16 февраля, в США прошли забастовки сотрудников сферы общепита и обслуживания, требовавших повышения минимальной заработной платы на федеральном уровне до $15 в час. В акциях приняли участие работники сетей быстрого питания McDonald`s, Burger King, и Wendy`s, а также сотрудники домов престарелых, няни, сиделки и т. д. Забастовки прошли в общей сложности в 15 городах США. В настоящее время минимальная заработная плата на федеральном уровне в США составляет $7,25 в час. Последний раз на федеральном уровне повышение происходило в 2009 году.

Начиная с 2012 года общественное движение за повышение минимальной оплаты до $15 в час, которое так и называется — Fight for $15 («Борьба за $15»), организовало уже несколько забастовок во многих городах США. Новый президент США Джо Байден недавно признал наличие проблемы, однако выразил свое личное мнение, что законопроект о повышении минимальной зарплаты на федеральном уровне может встретить затруднения в Конгрессе США, который в настоящее время ведет острые дебаты по новому пакету госпомощи экономике США.

Евгений Хвостик