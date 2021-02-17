В Краснодаре отреставрируют три объекта культурного наследия

В ближайшее время мэрия объявит конкурс на разработку проектов реставрации Дома доходного подрядчика Ф. Н. Акулова, жилого дома Х. Фришкулиди и жилого дома К. П. Пятковой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Планируется, что торги состоятся в марте.

«Сейчас ведется комплекс подготовительных работ для проведения реставрации объектов культурного наследия, находящихся в собственности мэрии города. Еще в 2020 году мы запросили у Управления госохраны объектов культурного наследия края документацию с условиями для проведения работ», - сообщил директор департамента строительства Артем Аганов.

Доходный дом подрядчика Ф. Н. Акулова находится по ул. Красной, 6. В начале XX века в нем располагался штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара. Жилой дом X. Фришкулиди, имеет адрес ул. им. Орджоникидзе, 48. Жилой Дом К. П. Пятковой располагается по ул. им. Орджоникидзе, 50.

В 2021 году планируется завершить проект по реставрации дома купца Лихацкого по ул. Красной, 118. Компания «Еврогрупп СПБ» уже выполнила инженерные изыскания, комплексные научные исследования, расчет инженерных нагрузок. Также разработан эскизный проект. На данном объекте подошли к концу первоочередные противоаварийные работы, которые выполнила компания «ФСК Столица».

Андрей Ульченко