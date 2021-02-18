Услуги подхватили вирус

Оборот сферы услуг в Новосибирской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 16%. Больше всего, по данным Росстата, пострадали туризм, театры, гостиничный бизнес и фитнес-центры. Оборот предприятий общепита сократился в год коронавируса примерно на 21%. В то же время эксперты отмечают, что сфера услуг в Новосибирской области просела меньше, чем в российских регионах в среднем и ждут восстановления деловой активности с расширением вакцинации населения.

Объем платных услуг населению в Новосибирской области в 2020 году сократился к предыдущему году на 16,1%, составив 151 млрд руб. Больше всего в год пандемии снизили обороты туристические компании (на 76,5%, до 854,4 млн руб.) и учреждения культуры (на 57,9%, до 1,3 млрд руб.), следует из годового отчета Новосибирскстата. Гостиницы и другие средства размещения «просели» в год пандемии на 36% (до 2,2 млрд руб.), спортивные учреждения — на 39,9% (до 1 млрд руб.).

Снижение, по данным Росстата, отмечено по всем видам услуг, предоставляемых населению. Самые позитивные результаты у юридической сферы, сократившей объемы всего на 0,2% — до 3 млрд руб. «В 2020 году в структуре объема платных услуг населению преобладали коммунальные, телекоммуникационные, медицинские, жилищные и транспортные услуги. На их долю приходилось 74,8% общего объема услуг», — говорится в отчете. Эти же отрасли показали наименьшее снижение объемов относительно 2019 года.

Оборот сферы общественного питания сократился в регионе в 2020 году на 20,8%, составив 28,6 млрд руб. При этом крупные и средние ресторанные компании снизили показатели на 14,8%, а вот малые предприятия, которые генерируют в регионе примерно две трети всей выручки в отрасли (18,9 млрд руб.), просели сразу на 24,2%. Лучше всех с коронакризисом в общепите справились индивидуальные предприниматели — они снизили показатель 2019 года всего на 5,5%, получив в прошлом году оборот в 1,7 млрд руб.

Оборот розничной торговли в 2020 году снизился на 2,9% к 2019 году, составив 535,4 млрд руб. Причем отрицательную динамику показали и пищевые и непродовольственные товары — снижение на 2,2% и 3,5% соответственно. «В 2020 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,2%, непродовольственных товаров — 52,8% (в 2019 году — 46,3% и 53,7% соответственно)», — отмечает Новосибирскстат.

Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергии» Юлия Тулупникова отмечает, что снижение показателей социально-экономического развития (СЭР) в Новосибирской области обусловлено теми же двумя факторами, которые стали серьезной проблемой для России в целом: «не только коронавирус и вызванный им экономический спад, но и снижение мировых цен на нефть». Она отмечает, что ситуация усугубилась тем, что в условиях карантина многие отрасли оказались невостребованными: в частности, люди на определенный период перестали пользоваться автомобилями и общественным транспортом, не смогли путешествовать и отказались от крупных покупок. Эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин отмечает, что наибольшее снижение было зафиксировано в апреле — мае, в период начала пандемии и осуществления первоочередных мер по борьбе с ней. Он добавляет, что по мере постепенного снятия ограничений показатели СЭР демонстрировали, как правило, положительную динамику относительно предыдущего месяца, хоть и отставали от уровней 2019 года. «Отставание можно объяснить как следствием того, что часть ограничений была не полностью снята, так и тем, что реальные доходы населения за период карантина начали снижаться, а значит, платежеспособный спрос не мог полностью восстановиться», — уточнил господин Першин.

Новосибирская динамика, по его данным, соответствует общероссийским трендам, но отставание оказалось чуть меньшим, чем в среднем по России: оборот розничной торговли в Новосибирской области в 2020 году снизился на 2,9% при среднестрановом уровне -4,1%, а объем платных услуг населению — на 16,1% против 17,3% в среднем по России. Уровень снижения оборотов розничной торговли в регионах Сибирского федерального округа (СФО), по данным эксперта, варьируется от -8,7% (Республика Тыва) до -0,4% (Республика Хакасия) при среднем уровне по СФО -4,3%, а уровень снижения объема платных услуг — от -16,3% (Иркутская область) до -5,9% (Республика Хакасия) при среднем показателе по СФО -13,1%.

Значительная часть экономики Новосибирской области приходится на сферу услуг, которая в максимальной степени пострадала от пандемического кризиса, обращает внимание Юлия Тулупникова. «Одним из преимуществ региона является высокий уровень диверсификации его экономики, в отличие от экономики иных регионов и даже российской экономики в целом. В структуре промышленного производства в Новосибирской области доминируют обрабатывающие отрасли, которые повсеместно менее всего пострадали на фоне кризиса и демонстрируют стабилизацию и даже позитивную динамику», — отмечает она. Эти преимущества, по словам госпожи Тулупниковой, «дают надежду на сравнительно более активное восстановление экономики региона в 2021 году». При этом эксперт добавляет, что сферы услуг и общественного питания восстанавливаются медленно. «Вряд ли можно говорить о возможном дальнейшем снижении в 2021 году, но прогноз видится умеренно оптимистичным», — считает Юлия Тулупникова.

Максим Першин также ожидает, что вакцинация населения и дальнейшее снятие санитарных ограничений будут способствовать восстановлению деловой активности и росту оборотов розничной торговли и сферы услуг в 2021 году. «Если в январе-феврале мы допускаем незначительное отставание от показателей прошлого года, то в последующие месяцы, начиная с марта, мы ждем устойчивой положительной динамики, особенно учитывая низкую базу 2020 года», — полагает эксперт.

Дарья Решетникова