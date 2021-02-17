«Ладесол-Тамбов» получил кредит на достройку биотехнологического завода

ООО «Ладесол-Тамбов», реализующее проект по переработке фуражного зерна и тритикале в индустриальном парке «Уварово» в Тамбовской области, привлекло в МСП-банке кредит в 400 млн руб. под 7,75% годовых. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в компании. Кредит направят на завершение строительства объекта. Напомним, изначально завод предполагалось запустить в августе 2020 года, но срок его ввода в эксплуатацию был перенесен.

Таким образом, общая сумма кредитных средств банка для реализации проекта достигла 1,237 млрд руб. Это покрывает 74,6% общей стоимости проекта, подчеркнули в компании: остальной объем приходится на средства акционеров. Первый кредит в размере 721 млн руб. МСП-банк выдал «Ладесолу» в 2017 году: он был предоставлен на семь лет под 10,1% годовых.

«Стратегическая цель компании “Ладесол-Тамбов” — стать одним из глобальных лидеров по экспорту кормового белка благодаря наличию собственной эффективной технологии, присутствию в регионе с профицитом дешевого растительного сырья, с отличной транспортной доступностью»,— отметили в компании. Там подчеркнули, что продукт предприятия уже был опробован рядом потенциальных покупателей в сфере мясного животноводства и аквакультуры. В дальнейшем «Ладесол» планирует увеличить мощности до 150 тыс. т за счет расширения на существующей площадке и выхода в другие регионы.

Олег Мухин