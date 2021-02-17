Прокуратура Нью-Йорка обвинила Amazon в недостаточной защите сотрудников от COVID-19

Прокуратура штата Нью-Йорк вчера подала в Верховный суд этого же штата иск против компании Amazon, обвинив ее в нарушении прав своих сотрудников из-за недостаточной защиты от коронавирусной инфекции на рабочих местах. Прокуратура считает, что на двух местных объектах Amazon — складе на Статен-Айленд и центре доставки в районе Куинс — производилась недостаточная дезинфекция помещений, кроме того, компания уделила недостаточно внимания отслеживанию случаев заражения среди своих сотрудников. В иске утверждается, что «компания получала огромные прибыли и обеспечивала рост своего бизнеса за счет жизней, здоровья и безопасности своих сотрудников», а также пыталась заставить их замолчать, когда они стали жаловаться на случаи заражения после пребывания на рабочих местах.

В иске утверждается, что еще в июне в компанию пожаловались около 90 заболевших сотрудников, которые всю предыдущую неделю работали на указанных объектах компании. Однако компания не стала проводить дезинфекцию рабочих помещений и не стала улучшать их вентиляцию. Кроме того, компания не стала отслеживать контакты заболевших на рабочих местах, а вместо этого проверила их перемещения по камерам слежения, которые не охватывают всю площадь объектов. Прокуратура также утверждает о случаях увольнений отдельных рабочих, которые жаловались руководству, что компания не хочет тратить деньги и время на то, чтобы защитить их от коронавирусной инфекции на рабочих местах. В своем иске прокуратура просит суд признать Amazon виновной в нарушении трудового законодательства, прав сотрудников на защиту жизни и здоровья на рабочем месте, а также требует выплатить им соответствующие компенсации и моральный ущерб, которые должен определить суд.

Сама компания Amazon не согласна с обвинениями и заявляет, что она принимала достаточные меры для защиты здоровья своих сотрудников.

Евгений Хвостик