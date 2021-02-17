Лесничего из Удмуртии обвиняют в получении взятки

32-летнего лесничего из Балезинского района Удмуртии обвиняют в получении взятки в 40 тыс. руб. (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в марте 2018 года к лесничему обратился местный житель, ранее получивший отказ в предоставлении делянки. Мужчина вновь попросил обвиняемого предоставить ему делянку для вырубки леса и передал взятку в 40 тыс. руб. за содействие в решение данного вопроса. Через несколько дней лесничий оформил разрешающие документы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.