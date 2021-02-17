Skoda сделала «спортивный» электромобиль Enyaq Sportline iV

Skoda Enyaq Sportline iV. Фото: Skoda

Skoda Enyaq Sportline iV. Фото: Skoda

Skoda Enyaq Sportline iV. Фото: Skoda

Версия Sportline получила новый аэродинамический обвес, особые по дизайну колесные диски, черные элементы отделки кузова и шильдики с обозначением комплектации. В салоне появились новый руль, черная отделка потолка, спортивные кресла, металлические накладки на педали и декоративные вставки под углепластик.

Технические отличия свелись к перенастройке подвески и уменьшению дорожного просвета. Силовая установка не меняется — версия Sportline доступна для электромобилей Enyaq iV 60, Enyaq iV 80 и Enyaq iV 80X. Базовый Enyaq iV 50 и топовый Enyaq RS в новом исполнении заказать нельзя.

Напомним, премьера серийного электромобиля Skoda Enyaq iV состоялась осенью 2020 года.