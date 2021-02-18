Венгрия шагнет на Луну

В ближайшие годы Луна станет одним из главных объектов внимания космической индустрии. Чтобы успешно вести работы на Луне, нужен простой в эксплуатации, надежный и недорогой луноход-грузовик. Одно из решений предложила венгерская частная космическая компания Puli.

Название свое эта компания получила от породы собак пули — пастушьих собак, выведенных в Венгрии в Средние века. Это очень пушистое существо, покрытое свившейся в длинные локоны шерстью. Пули неприхотливы и выносливы, адаптированы к любым погодным и рельефным условиям, бесстрашны и добродушны. Считается, что они происходят из Тибета.

Платформа же под названием Puli предназначена для эксплуатации в самых суровых климатических условиях и на самых сложных рельефах.

Команда создателей лунохода Puli считает, что платформа может стать носителем почти чего угодно, но одно из важнейших направлений исследования Луны — это поиск воды на ней: вода — значит жизнь! Поэтому для первого раза венгерские инженеры установили на Puli прибор, который будто бы нюхает поверхность Луны на предмет наличия там воды.

Венгерская одноименная компания существует уже 11 лет, но только сейчас к ней пришло признание. Запуск частного корабля к Луне состоится в этом году, точная дата еще не определена.

Виталий Логофет